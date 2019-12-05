Son Dakika Haberleri: Erdoğan Kaya: "İlk maçımda ilk golümü attığım için mutluyum"
Son Dakika Spor Erdoğan Kaya: 'İlk maçımda ilk golümü attığım için mutluyum' - Son Dakika Spor

Erdoğan Kaya: "İlk maçımda ilk golümü attığım için mutluyum"

6 saat önce

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Erdoğan Kaya, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın verdiği şansı iyi kullandığını düşündüğünü belirterek, ilk maçında ilk golünü attığı için mutlu olduğunu söyledi.

Erdoğan Kaya:

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Erdoğan Kaya, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın verdiği şansı iyi kullandığını düşündüğünü belirterek, ilk maçında ilk golünü attığı için mutlu olduğunu söyledi.


Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında karşılaştığı TFF 3. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelede gol atan siyah-beyazlıların genç futbolcu Erdoğan Kaya basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk maçında ilk golünü attığı için mutlu olduğunu belirten Kaya, "Hocama şans verdiği için teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi olacağım. Daha çok çalışacağım. Gol atmayı hiç hayal etmemiştim ama oynamayı düşünüyordum. Hocamız şans verir diye bekliyordum. Şans da verdi. İyi de değerlendirdiğimi düşünüyorum. Beşiktaş'ta devamlı olarak oynamayı hedefliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Abdullah Avcı, Erdoğan Kaya, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Edu Dracena futbolu bıraktığını açıkladı
Barcelona Mbappe için Griezmann ve Dembele'yi takasta kullanacak İBB'nin yapımına devam ettiği Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy metro hattında işçiler, iş bıraktı Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş evinde ağırladığı Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 05:29:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan Kaya: "İlk maçımda ilk golümü attığım için mutluyum"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]