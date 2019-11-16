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Erdoğan: "Kayıt dışı istihdamı yüzde 52'den yüzde 36 seviyesine indirdik.
6 saat önce
Erdoğan: "Kayıt dışı istihdamı yüzde 52'den yüzde 36 seviyesine indirdik.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:00 Kaynak: AA
Erdoğan: "Kayıt dışı istihdamı yüzde 52'den yüzde 36 seviyesine indirdik. Aktif sigortalı sayısını 12 milyondan 21 milyon 410 bine çıkardık."
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