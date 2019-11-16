Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kayıt dışı istihdamı yüzde 52'den yüzde 36 seviyesine indirdik.
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Kayıt dışı istihdamı yüzde 52'den yüzde 36 seviyesine indirdik. - Son Dakika

Erdoğan: "Kayıt dışı istihdamı yüzde 52'den yüzde 36 seviyesine indirdik.

6 saat önce

Erdoğan: "Kayıt dışı istihdamı yüzde 52'den yüzde 36 seviyesine indirdik.

Erdoğan:

Erdoğan: "Kayıt dışı istihdamı yüzde 52'den yüzde 36 seviyesine indirdik. Aktif sigortalı sayısını 12 milyondan 21 milyon 410 bine çıkardık."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:00 Kaynak: AA
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