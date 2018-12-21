Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kaymağını Yedikleri Bu Ülkeye Adeta Asalak Gibi Yapışan Elitler, Türkiye'nin Kültür...

Erdoğan: "Kaymağını Yedikleri Bu Ülkeye Adeta Asalak Gibi Yapışan Elitler, Türkiye'nin Kültür...

8 saat önce

Erdoğan: "Kaymağını yedikleri bu ülkeye adeta asalak gibi yapışan elitler, Türkiye'nin kültür hayatının çoraklaşmasının da başlıca müsebbipleridir"

Erdoğan:
Erdoğan: "Kaymağını yedikleri bu ülkeye adeta asalak gibi yapışan elitler, Türkiye'nin kültür hayatının çoraklaşmasının da başlıca müsebbipleridir"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:19 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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