Erdoğan: "Kaymağını Yedikleri Bu Ülkeye Adeta Asalak Gibi Yapışan Elitler, Türkiye'nin Kültür...
8 saat önce
Erdoğan: "Kaymağını yedikleri bu ülkeye adeta asalak gibi yapışan elitler, Türkiye'nin kültür hayatının çoraklaşmasının da başlıca müsebbipleridir"
Erdoğan: "Kaymağını yedikleri bu ülkeye adeta asalak gibi yapışan elitler, Türkiye
'nin kültür hayatının çoraklaşmasının da başlıca müsebbipleridir"
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:19 Kaynak: AA
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