Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kaymağını Yedikleri Bu Ülkeye Adeta Asalak Gibi Yapışan Elitler, Türkiye'nin Kültür...

Erdoğan: "Kaymağını Yedikleri Bu Ülkeye Adeta Asalak Gibi Yapışan Elitler, Türkiye'nin Kültür...

8 saat önce

- Programdan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Erdoğan: "Kaymağını yedikleri bu ülkeye adeta asalak gibi yapışan elitler, Türkiye'nin kültür hayatının çoraklaşmasının da başlıca müsebbipleridir"

- Programdan detaylar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Erdoğan: "Kaymağını yedikleri bu ülkeye adeta asalak gibi yapışan elitler, Türkiye'nin kültür hayatının çoraklaşmasının da başlıca müsebbipleridir"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:28 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel
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