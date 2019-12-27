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Erdoğan: "Kayseri'deki uçak fabrikasına sipariş verilmesine, dışarıdan alınan siparişlerin ihraç...
6 saat önce
Erdoğan: "Kayseri'deki uçak fabrikasına sipariş verilmesine, dışarıdan alınan siparişlerin ihraç edilmesine engel olan zihniyet bugün yine faaliyette"
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:00 Kaynak: AA
Erdoğan: " Kayseri'deki uçak fabrikasına sipariş verilmesine, dışarıdan alınan siparişlerin ihraç edilmesine engel olan zihniyet bugün yine faaliyette"
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