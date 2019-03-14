Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kayyumlarla Oralarda Çok Çok Güzel Yatırımlar Yapılmış, Verdiğimiz Paralar Kandil'e...

Erdoğan: "Kayyumlarla Oralarda Çok Çok Güzel Yatırımlar Yapılmış, Verdiğimiz Paralar Kandil'e...

1 saat önce

Erdoğan: "Kayyumlarla oralarda çok çok güzel yatırımlar yapılmış, verdiğimiz paralar Kandil'e gitmemiş.

Erdoğan:
Erdoğan: "Kayyumlarla oralarda çok çok güzel yatırımlar yapılmış, verdiğimiz paralar Kandil'e gitmemiş."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:40 Kaynak: AA

Kandil Dağı, Güncel
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