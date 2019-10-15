Erdoğan, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü
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Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7'inci Zirvesi için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:50 Kaynak: DHA
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