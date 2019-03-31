Erdoğan: "Kazandığımız Yerlerde Milletimizin Gönlüne Girdiğimizi, Kaybettiğimiz Yerlerde de Bu...

Erdoğan: "Kazandığımız yerlerde milletimizin gönlüne girdiğimizi, kaybettiğimiz yerlerde de bu konuda yeteri kadar başarılı olamadığımız kabul edecek, buna göre hareket tarzımızı belirleyeceğiz.

Erdoğan: "Kazandığımız yerlerde milletimizin gönlüne girdiğimizi, kaybettiğimiz yerlerde de bu konuda yeteri kadar başarılı olamadığımız kabul edecek, buna göre hareket tarzımızı belirleyeceğiz."

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