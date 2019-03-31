Erdoğan: "Kazandığımız Yerlerde Milletimizin Gönlüne Girdiğimizi, Kaybettiğimiz Yerlerde de Bu...
1 saat önce
Erdoğan: "Kazandığımız yerlerde milletimizin gönlüne girdiğimizi, kaybettiğimiz yerlerde de bu konuda yeteri kadar başarılı olamadığımız kabul edecek, buna göre hareket tarzımızı belirleyeceğiz.
Erdoğan: "Kazandığımız yerlerde milletimizin gönlüne girdiğimizi, kaybettiğimiz yerlerde de bu konuda yeteri kadar başarılı olamadığımız kabul edecek, buna göre hareket tarzımızı belirleyeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:16 Kaynak: AA
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