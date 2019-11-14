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Erdoğan: "Keldani, Ezidi ve Hristiyanlar noktasında da özel gayretimiz var. Kendi ibadethanelerinde...
6 saat önce
Erdoğan: "Keldani, Ezidi ve Hristiyanlar noktasında da özel gayretimiz var. Kendi ibadethanelerinde ibadetlerini yapma fırsatını onlara hazırladık.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:58 Kaynak: AA
Erdoğan: "Keldani, Ezidi ve Hristiyanlar noktasında da özel gayretimiz var. Kendi ibadethanelerinde ibadetlerini yapma fırsatını onlara hazırladık."
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