Erdoğan: "Kendi Güvenlikleri İçin Binlerce Kilometre Uzaklıktan Operasyon Yapmaya Gelenler,...

Erdoğan: "Kendi güvenlikleri için binlerce kilometre uzaklıktan operasyon yapmaya gelenler, kendilerini hak sahibi görüyor.

Erdoğan: "Kendi güvenlikleri için binlerce kilometre uzaklıktan operasyon yapmaya gelenler, kendilerini hak sahibi görüyor. Benim 911 kilometre sınırım var, her an tehdit altındayım ben müdahale etmeyeceğim. Var mı böyle 25 kuruşa simit?"

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