Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kendi Güvenlikleri İçin Binlerce Kilometre Uzaklıktan Operasyon Yapmaya Gelenler,...

Erdoğan: "Kendi Güvenlikleri İçin Binlerce Kilometre Uzaklıktan Operasyon Yapmaya Gelenler,...

1 saat önce

Erdoğan: "Kendi güvenlikleri için binlerce kilometre uzaklıktan operasyon yapmaya gelenler, kendilerini hak sahibi görüyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "Kendi güvenlikleri için binlerce kilometre uzaklıktan operasyon yapmaya gelenler, kendilerini hak sahibi görüyor. Benim 911 kilometre sınırım var, her an tehdit altındayım ben müdahale etmeyeceğim. Var mı böyle 25 kuruşa simit?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:57 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya: 100'ün Üzerinde Komiser Yardımcısı Tutuklandı Yılmaz Erdoğan'a Film Sektörü Temsilcilerinden Sert Tepki

ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı Eşini 88 Bıçak Darbesiyle Öldüren Sanık: Birliktelik Görüntülerimizi Sevgilisine Gönderdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 17:41:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kendi Güvenlikleri İçin Binlerce Kilometre Uzaklıktan Operasyon Yapmaya Gelenler,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]