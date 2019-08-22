Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türklerinin de adadaki ve bölgedeki...
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Erdoğan: "Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türklerinin de adadaki ve bölgedeki...

1 saat önce

Erdoğan: "Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türklerinin de adadaki ve bölgedeki çıkarlarını, aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türklerinin de adadaki ve bölgedeki çıkarlarını, aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz."

Kıbrıs, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:32 Kaynak: AA
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