Erdoğan: Kendi savaş uçağımızı da yapacağız
29 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa ettiysek, nasıl ATAK helikopterini kendimiz yaptıysak inşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa ettiysek, nasıl ATAK helikopterini kendimiz yaptıysak inşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:11
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