Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Kendi savaş uçağımızı da yapacağız
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Erdoğan: Kendi savaş uçağımızı da yapacağız

29 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa ettiysek, nasıl ATAK helikopterini kendimiz yaptıysak inşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız" dedi.

Erdoğan: Kendi savaş uçağımızı da yapacağız, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa ettiysek, nasıl ATAK helikopterini kendimiz yaptıysak inşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:11 
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