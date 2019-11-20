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Erdoğan: "Kendi ülkesini küresel sermayeye kötüleyerek dış yatırım gelmesinin önüne geçmeye...
6 saat önce
Erdoğan: "Kendi ülkesini küresel sermayeye kötüleyerek dış yatırım gelmesinin önüne geçmeye çalışmanın adı, ihanetin dik alasıdır.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:30 Kaynak: AA
Erdoğan: "Kendi ülkesini küresel sermayeye kötüleyerek dış yatırım gelmesinin önüne geçmeye çalışmanın adı, ihanetin dik alasıdır."
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