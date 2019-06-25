Erdoğan: Kendimizi millete neden anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız
1 saat önce
Erdoğan: Kendimizi millete neden anlatamadığımızı muhasebe edeceğiz
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
23 Haziran'da yapılan İstanbul
seçim sonuçlarına ilişkin "Kendimizi millete neden anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız." dedi.
İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, darılmak yoktur." diye konuştu.
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