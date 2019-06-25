Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Kendimizi millete neden anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız
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Erdoğan: Kendimizi millete neden anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız

1 saat önce

Erdoğan: Kendimizi millete neden anlatamadığımızı muhasebe edeceğiz

Erdoğan: Kendimizi millete neden anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Haziran'da yapılan İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin "Kendimizi millete neden anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız." dedi.

İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, darılmak yoktur." diye konuştu.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:23 
İstanbul, Dünya
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