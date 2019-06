Erdoğan: Kendimizi niçin anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Gerek 31 Mart'ta gerek 23 Haziran'da milletimize, kendimizi niçin anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız. Her alanda, nerelerde yanlışlık olduğunu tespit ederek, gidermenin yollarını arayacağız. Bu değerlendirmenin sonucuna göre de atmamız gereken adımları kararlılıkla hayata geçireceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen, AK Parti'nin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, salona İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile birlikte girdi. Erdoğan'ı bakanlar, milletvekilleri ve locada grup toplantısını izlemek için gelen partililer, ayakta alkışladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin İstanbul'a ve Türkiye'ye hayır getirmesini dileyen Erdoğan, "Gayri resmi sonuçlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum. İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır. Şu ana kadar yaşadığımız süreç, tamamen hukuki bir süreçtir. Elbette biz Cumhur İttifakı adayı Binali Bey'in seçimi kazanmasını arzu ettik. Kendisine gayreti ve mücadelesi için buradan teşekkür ediyorum" diye konuştu.'BİZİM İÇİN ASIL ÖNEMLİ OLAN MİLLİ İRADENİN TECELLİSİ'Binali Yıldırım'ın; bürokratlık, milletvekilliği, bakanlık, başbakanlık ve meclis başkanlığı yaptığını hatırlatan Erdoğan, "Kendisi bunca yıllık birikimini, tecrübesini, projelerini hayata geçirmek için büyükşehir belediye başkanlığına aday olmuştur ama İstanbul halkının takdiri bu şekilde gerçekleşti. Altını çizerek tekrar ediyorum. Bizim için asıl önemli olan, milli iradenin en sağlıklı, en güvenli, en şaibesiz şekilde tecelli etmesidir. Son seçim, kimin kazandığının ötesinde, milli iradenin tecellisiyle ilgili tereddütleri ortadan kaldırmış olması bakımından başlı başına değerlidir, kıymetlidir" dedi.'ATMAMIZ GEREKEN ADIMLARI HAYATA GEÇİRECEĞİZ'Bundan sonra bütün gücün, Türkiye'nin önündeki gündeme yönlendirilmesiyle çalışmalara devam edileceğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:"Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, millete darılmak, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur. Tam tersine gerek 31 Mart'ta gerek 23 Haziran'da milletimize, kendimizi niçin anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız. Her alanda nerelerde yanlışlık olduğunu tespit ederek, gidermenin yollarını arayacağız. Bu değerlendirmenin sonucuna göre de atmamız gereken adımları kararlılıkla hayata geçireceğiz; ama dışarından birilerinin yaptığı tanımlamalara göre değil. Biz tanımlamamızı kendi içimizde, hep birlikte yapma kudretine sahibiz. Milletimizin veridi mesajları görmezden gelerek, kulağımızın üzerine yatma lüksüne sahip değiliz. Bu bakımdan hem 'cumhur ittifakı'na hem partimize hem de şahsımıza gönül veren tüm kardeşlerimin müsterih olmasını istiyorum."'S-400 SİSTEMLERİNİ ÖNÜMÜZDEKİ AY TESLİM ALMAYA BAŞLIYORUZ'Türkiye'nin istikrar ve güven ortamına yönelik saldırıların dün olduğu gibi bugün de sürdüğünü, yarın da devam edeceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne olursa olsun hedefler doğrultusunda, kararlılıkla yürüneceğini söyledi. Yarın G20 toplantısına katılmak üzere Japonya'ya gideceğini ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e geçeceğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:"G20'de en gelişmiş ülkelerin liderleri ve küresel kurumların temsilcileriyle ikili ilişkilerimizi, dünyanın ekonomik ve siyasi gündemini konuşacağız. Türkiye ekonomisinin dünyayla uyumlu büyümesine katkı sağlamak için görüşmeler yapacağız. Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçları konusundaki çok yönlü arayışlarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemlerini inşallah önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz. Güvenlik ihtiyaçlarımız konusundaki farklı tedarik seçeneklerine de kapılarımız daima açık olmuştur. Türkiye, kendi güvenlik gereksinimlerini karşılama konusunu hiçbir ülkeyle müzakere etmek, bu konuda izin almak, hele hele baskılara boyun eğmek durumunda değildir. S-400 meselesi doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur ve bundan geri adım atmayacağız."'ÖRGÜT İÇİNDE GÖRÜŞ AYRILIKLARININ İŞARETİ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan gönderdiği mesajlarla ilgili, "İmralı'daki teröristbaşının son günlerde kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve bununla ilgili değerlendirmeler, örgüt içinde hem iç politikada hem de bölge politikalarında ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıktığının işaretidir" dedi.'FRANSA, SEN KONUŞAMAZSIN'Doğu Akdeniz'de bulunan ve bulunacak her doğal kaynağın, adil paylaşımına rıza gösterilmesi sağlanana kadar Türkiye'nin attığı adımları sürdüreceğinin altını çizen Erdoğan, şunları söyledi:"Bakınız bu havzadaki petrol doğal gaz arama faaliyetleri konusunda Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını, hukukunu, çıkarlarını yok sayan girişimlere asla izin vermeyeceğiz. Tabi geçmişte bizim böyle sondaj veya arama gemilerimiz yoktu; ancak kiralama sistemleriyle bulabilirsen kiralayacaksın, gelip bu çalışmayı yürüteceksin. Ama şimdi hamdolsun hem arama hem de sondaj olmak üzere 4 gemiye sahip olduk. Yunanistan Başbakanı kendine göre bir şeyler söyleyip duruyor. Ne söylerse söylesin bizim orada bir defa haklarımız var, aynı şekilde bu haklarımızı koruma adına hem gemilerimiz faaliyetlerini sürdürecek. Bunun yanında da silahlı kuvvetlerimiz gerekli tedbiri aldı, alıyor ve alacak. Burayla ilgili Fransa'nın söyleyeceği hiçbir şey yoktur. Burada Türkiye, Yunanistan, İngiltere konuşur garantördür; ama Fransa, sen konuşamazsın, senin böyle bir yetkin yok."'2023 HEDEFLERİMİZ VAR'Milletin, 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde AK Parti ve MHP'ye 'Durmak yok, yola devam' dediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:"Önümüzde gerçekleştirmek için hakikaten çok çalışmamız gereken 2023 hedeflerimiz var. Engelleri aşarak, prangaları parçalayarak, gece gündüz çalışmak suretiyle bu hedeflere mutlaka ulaşacağız. Maalesef Türkiye'de sözde siyaset yapan birileri, eğitimde attığımız adımları küçümsemeyle prim yapmaya çalışıyor. Sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda attığımız adımlarla kendilerine prim yapmaya çalışıyor. İşte bugün bir tanesi söyle söylüyor. 'Şu kadar bölünmüş yol yaptım, demekle mi oy alacaksınız? YHT getirdik, diye mi size bu millet oy verecek? 26 havalimanını 56'ya çıkardınız, diye mi bu millet size oy verecek?' O olmayacak; ne olacak, ne kaldı? Sen niye varsın o zaman? Siyasi kadrolar bu ülkede ne yapar? Dağları yüzlerce tünelle deldik. Şimdi yapınca niye rahatsız oluyorsunuz? Teşekkür etmesini bilin, 'Yok görevin' diyor. Tamam da siz de geçmişte bakanlık yaptınız, niye sizler bunları yapamadınız? İşte kıskançlık çok kötü bir illet; fakat isteseler de istemeseler de biz yine bu yolları yapmaya devam edeceğiz."'HAZİRAN AYI İTİBARIYLA GÖSTERGELER YÜKSELİŞİ İŞARET EDİYOR'Kur- faiz- enflasyon üçgeninde bunalan girişimcilerin, iş adamlarının, esnaf ve çalışanların hangi sıkıntıları çektiğini gayet iyi bildiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:"Bunun için kurdaki istikrarsızlığı gidermeye, faizleri düşürmeye, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmeye, istihdamı artırmaya çalışıyoruz. İnşallah bunun sinyalleri gelmeye başlamıştır. Ekonomide istikrarı sağlamadan üretimi, yatırımı, ticareti, istihdamı istediğimiz seviyeye getiremeyeceğimiz açıktır. Türkiye'nin kabiliyetlerini bilenler, ülkemiz ekonomisine yönelik saldırıları bu istikrar noktasına yoğunlaştırıyor. Biz de tedbirlerimizi ona göre aldık, alıyoruz. Geçtiğimiz yıldan itibaren şoklara karşı dirençli, uluslararası rekabete karşı daha güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi hedef alan bir program uyguluyoruz. Yakında yeniden ekonomimizin yükselişe geçmeye başladığını göreceğiz. Her şeye rağmen geçen yıl yüzde 2,6 büyümüştük. Bu yılın ilk çeyreğini de yıllık bazdaki daralmaya rağmen mevsim etkilerinden arındırılmış olarak baktığımızda bir önceki çeyreğe rağmen yüzde 1,3 büyümeyle kapattık. Haziran ayı itibarıyla her alanda göstergeler olumlu yönde bir yükselişi işaret ediyor. Dolar bir süredir 6 liranın altında seyrediyor. Merkez Bankası rezervlerimiz 100 milyar seviyesine yaklaştı. Borsa 1 ayda 86 binden, 95 binin üzerine çıktı. Tahvil faizleri yüzde 19'un altına indi. Ülke risk primimiz geriliyor, ekonominin nabzını tutan güven endekslerinin hepsinde de haziran ayında olumlu yükseliş gözleniyor."'İSTİHDAMDA MARTTAN İTİBAREN ARTIYA GEÇTİK'İhracat ve turizmde olumlu yükselişin sürdüğünü aktaran Erdoğan, "İhracatta 170 milyarın üzerine ve turizmde de 50 milyon turistin üzerine çıkacağız. Şu andaki görüntü bu, bu durum cari açığın azalmasını da sağladı. Hatta bu ay itibarıyla yıllıklandırılmış olarak cari fazla vermeyi bekliyoruz. İstihdamda 2018'deki sıkıntıları geride bırakarak özellikle Mart ayından itibaren artıya geçtik. En kısa sürede kayıpları telafi etmekle kalmayacak, çok daha ileri bir seviyeye ulaşacağız" diye konuştu.Japonya ve Çin ziyaretlerinin ardından bazı müjdeler vereceğine değinen Erdoğan, "Ekonomideki yapısal reformları kesintisiz sürdürüyoruz. Ülkemizin demokrasi ve adalet konusunda standartlarını yükseltme iradesini ortaya koyan Yargı Reformu Strateji belgemizi açıkladık. Şimdi de çalışmaları sona erdiriyoruz ve bunu da hemen sizlerle paylaşacak ve Meclis'imize göndereceğiz" dedi.'YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ HAYIRLI OLSUN'Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yeni askerlik yasası hakkında MHP, İYİ Parti ve CHP genel başkanlarını bilgilendirdiğini hatırlatan Erdoğan, "Onların da bu konudan artık 'Şunu bilmiyorduk' deme durumları yok. Artık nerede, ne tür sıkıntı varsa bunları bizzat Savunma Bakanı'mızdan dinlemiş oldular. Gençlerimizin hayatlarını planlamada işlerini kolaylaştıracak olan yeni askerlik düzenlemesinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu düzenleme TSK'nın profesyonel yapısını güçlendirmesine ve yükümlü kaynağını daha sistematik şekilde planlayabilmesine imkan sağlayacaktır" diye konuştu.'BİZİM DÜNYAMIZDA AYRIMCILIK YOK'Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde her zaman bulunduklarını ve bulunmaya devam edeceklerini kaydeden Erdoğan, "Bizim dünyamızda ayrımcılık, ötekileştirme, insanları küçümseme, ülkeyi kökene, meşrebe göre haritalandırma anlayışına kesinlikle yer yoktur. Çoklukta birliğe inandığımız gibi birliksiz çokluk olmayacağına da kaniyiz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görerek, milletimizin tüm fertlerini harekete geçirmeyi başarmamız sayesinde ülkemizi büyüttük, güçlendirdik, zenginleştirdik. Birileri tweet'ler atıyor; işte 'Kürtlere yönelik çok daha farklı imkanlar getirin'. Biz neyi getirmedik ki? Bunlarda göz var ama görmüyor. Ben bunlara tavsiye ediyorum gidin şu Güneydoğu'yu gezin, Şanlıurfa'yı, Gaziantep'i, Diyarbakır'ı, Siirt'i, Mardin'i gezin" dedi.'MİLLETİMİZİN SİSTEMİ KABULLENDİĞİNİ GÖRÜYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran 2018'deki seçimle Türkiye'nin yönetim reformu gerçekleştirdiğini ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini hatırlatarak, "Bu reformun oturması uygulamanın yerleşmesi elbette zaman alacaktır. Ancak genel hatlarıyla milletimizin bu sistemi kabullendiğini, ülkemizin de uyum sağladığını görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni yönetim sisteminin bir yıllık uygulama sonuçları, eksikleri, aksaklıkları ve geliştirilmesi gereken yönleriyle ilgili bir kapsamlı çalışma başlattık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'in koordinasyonunda, bakanlıklarımızın, kurumlarımızın, akademisyenlerimizin, medya mensuplarının ve ilgili tüm kesimlerin katılımıyla bu çalışmayı gerçekleştireceğiz ve sonuçları da milletimizle paylaşacağız" diye konuştu.SORULARI CEVAPLADICumhurbaşkanı ?Erdoğan, konuşmasının ardından, Binali Yıldırım ile birlikte salondan ayrıldı. Çıkışta basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Erdoğan, kabine revizyonu beklentileriyle ilgili, "Böyle bir şeyin yapılması gerekiyorsa onları biz yaparız. Öyle sipariş bu işler olmaz" dedi. Erdoğan, seçimin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüp görüşmediğiyle ilgili ise "Telefonla Bahçeli ile görüştük ama değerlendirmeyi yurt dışından geldikten sonra yaparız" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında bahsettiği müjdelerin ise ağırlıklı olarak ekonomiyle ilgili olacağını vurguladı.

- Ankara