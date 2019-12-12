Erdoğan: "Kendine ait kültür ve sanat üretemi, birikimi olmayan toplumlar, güçlü toplumların gizli... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Kendine ait kültür ve sanat üretemi, birikimi olmayan toplumlar, güçlü toplumların gizli... - Son Dakika

Erdoğan: "Kendine ait kültür ve sanat üretemi, birikimi olmayan toplumlar, güçlü toplumların gizli...

6 saat önce

Erdoğan: "Kendine ait kültür ve sanat üretemi, birikimi olmayan toplumlar, güçlü toplumların gizli veya açık hegemonyası altında ezilmeye mahkumdur.

Erdoğan:

Erdoğan: "Kendine ait kültür ve sanat üretemi, birikimi olmayan toplumlar, güçlü toplumların gizli veya açık hegemonyası altında ezilmeye mahkumdur."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:30 Kaynak: AA
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