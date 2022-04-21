Erdoğan: Kendini Modern Addeden Ülkeler Sığınmacıları Terk Ederken, Biz Yüzbinlerce Canı Kurtardık - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mavi Vatan Tatbikatı'nda yaptığı konuşmada, "Kendilerini modern, çağdaş addeden ülkeler sığınmacıları denizlerde terk ederken, hatta botlarını batırarak tahammülden öldürmeye kalkarken biz deniz kuvvetlerimiz ve sahil güvenliğimizle yüzbinlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Konukevi'nden Mavi Vatan Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin huzur ve geleceğinin en büyük teminatı olduğunu belirterek, "Mavi Vatan 2022 Tatbikatı hem harekata hazırlık hem de eğitimlerini tamamlamak hem de yerli ve milli silah sistemlerimizin etkinliğini test etmek amacıyla 11 Nisan'dan beri devam etmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mızın, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'deki unsurlarının diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde yürüttüğümüz tatbikatımız hamdolsun başarıyla yürütülmüştür" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin güçlü bir deniz kuvvetine sahip olmasının zorunluluk olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"İnşa ettiğimiz yeni gemiler, denizaltılar, gemilerimiz için geliştirdiğimiz silah sistemleriyle bölgesinin ve dünyanın en güçlü deniz kuvvetine sahip ordusu olana kadar bu çalışmaları kararlılıkla devam ettireceğiz. Bizim ordumuz tüm unsurlarıyla vatan savunması yanında pek çok yerde dünyanın en kapsamlı insanı yardım operasyonlarını da yürüten bir askeri güçtür. Kendilerini modern, çağdaş addeden ülkeler sığınmacıları denizlerde terk ederken, hatta botlarını batırarak taammüden öldürmeye kalkarken biz Deniz Kuvvetlerimiz ve Sahil Güvenliğimizle yüzbinlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık."