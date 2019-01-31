Erdoğan: "Kentsel Dönüşüm Projelerini, Şehirlerimizi Hem Deprem Riskinden Hem de Çarpık...
1 saat önce
Erdoğan: "Kentsel dönüşüm projelerini, şehirlerimizi hem deprem riskinden hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönu¨k olarak geliştireceğiz.
Erdoğan: "Kentsel dönüşüm projelerini, şehirlerimizi hem deprem riskinden hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönu¨k olarak geliştireceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:32 Kaynak: AA
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