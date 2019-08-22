Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kıbrıs Rum Kesimi, ancak samimi ve gerçekçi bir uzlaşma zeminine gelirse adada herkesin...
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Erdoğan: "Kıbrıs Rum Kesimi, ancak samimi ve gerçekçi bir uzlaşma zeminine gelirse adada herkesin...

1 saat önce

Erdoğan: "Kıbrıs Rum Kesimi, ancak samimi ve gerçekçi bir uzlaşma zeminine gelirse adada herkesin beklediği çözüm yolu açılır."

Erdoğan:

Erdoğan: " Kıbrıs Rum Kesimi, ancak samimi ve gerçekçi bir uzlaşma zeminine gelirse adada herkesin beklediği çözüm yolu açılır."

Kıbrıs Rum Kesimi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:36 Kaynak: AA
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