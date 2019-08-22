Erdoğan: "Kıbrıs Rum Kesimi, ancak samimi ve gerçekçi bir uzlaşma zeminine gelirse adada herkesin...
1 saat önce
Erdoğan: "Kıbrıs Rum Kesimi, ancak samimi ve gerçekçi bir uzlaşma zeminine gelirse adada herkesin beklediği çözüm yolu açılır."
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:36 Kaynak: AA
Erdoğan: " Kıbrıs Rum Kesimi, ancak samimi ve gerçekçi bir uzlaşma zeminine gelirse adada herkesin beklediği çözüm yolu açılır."
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