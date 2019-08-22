Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kıbrıs'taki sorunun ortaya çıkışı da bugüne kadar gelişi de tamamen Rumların uzlaşmaz...
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Erdoğan: "Kıbrıs'taki sorunun ortaya çıkışı da bugüne kadar gelişi de tamamen Rumların uzlaşmaz...

1 saat önce

Erdoğan: "Kıbrıs'taki sorunun ortaya çıkışı da bugüne kadar gelişi de tamamen Rumların uzlaşmaz tavırlarından kaynaklanmaktadır.

Erdoğan:

Erdoğan: " Kıbrıs'taki sorunun ortaya çıkışı da bugüne kadar gelişi de tamamen Rumların uzlaşmaz tavırlarından kaynaklanmaktadır."

Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:32 Kaynak: AA
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