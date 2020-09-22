Erdoğan, Kıbrıs Türkleri dahil tüm tarafların katılımıyla düzenecek bölgesel bir konferanstan... - Son Dakika

Erdoğan, Kıbrıs Türkleri dahil tüm tarafların katılımıyla düzenecek bölgesel bir konferanstan...
Erdoğan, Kıbrıs Türkleri dahil tüm tarafların katılımıyla düzenecek bölgesel bir konferanstan yapıcı kararlar çıkacağına inandığını söyledi.
Erdoğan, Kıbrıs Türkleri dahil tüm tarafların katılımıyla düzenecek bölgesel bir konferanstan yapıcı kararlar çıkacağına inandığını söyledi.
Kıbrıs, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:03 - Kaynak: AA
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