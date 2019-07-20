Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kıbrıs Türkünün Türk milletinin ayrılmaz parçası olduğu gerçeğini değiştirme hayali...
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Erdoğan: "Kıbrıs Türkünün Türk milletinin ayrılmaz parçası olduğu gerçeğini değiştirme hayali...

1 saat önce

Erdoğan: "Kıbrıs Türkünün Türk milletinin ayrılmaz parçası olduğu gerçeğini değiştirme hayali kuranlar, beyhude çabaladıklarını er geç fark edecek.

Erdoğan:
Erdoğan: "Kıbrıs Türkünün Türk milletinin ayrılmaz parçası olduğu gerçeğini değiştirme hayali kuranlar, beyhude çabaladıklarını er geç fark edecek."
Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:22 Kaynak: AA
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