Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Bu zatın kendi geçmişinden, kendi köklerinden utanması bizi ilgilendirmez....
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu) Bu zatın kendi geçmişinden, kendi köklerinden utanması bizi ilgilendirmez.... - Son Dakika

Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Bu zatın kendi geçmişinden, kendi köklerinden utanması bizi ilgilendirmez....

6 saat önce

Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Bu zatın kendi geçmişinden, kendi köklerinden utanması bizi ilgilendirmez. Ama hiç kimsenin milletimizin tarihine, ecdadın aziz hatırasına haksızlık etmesine rıza gösteremeyiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Bu zatın kendi geçmişinden, kendi köklerinden utanması bizi ilgilendirmez. Ama hiç kimsenin milletimizin tarihine, ecdadın aziz hatırasına haksızlık etmesine rıza gösteremeyiz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:28 Kaynak: AA
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