Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan bir kişi olarak her şeyden önce eleştiri değil hakaret...

Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan bir kişi olarak her şeyden önce eleştiri değil hakaret seviyesine çıkan ifadeleriyle hukuk içerisinde tabii ki bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır.

Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan bir kişi olarak her şeyden önce eleştiri değil hakaret seviyesine çıkan ifadeleriyle hukuk içerisinde tabii ki bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır."

Hakaret, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Şu anda Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan bir kişi olarak her şeyden önce eleştiri değil hakaret... - Son Dakika

Son Dakika

Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?

Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 638 bin 288 kişi olarak açıklandı

İmamoğlu müjdeyi verdi: İBB inşaatları duran 4 metro hattı için çalışmalara başlıyor

Yağmur Sarnıç'tan çocuk özlemi çeken Seren Serengil'e sert sözler

Nice'te teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi

Oyundan çıkarken tepki gösteren Yusuf Yazıcı'ya hocası Galtier'den uyarı

Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek

Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor