Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kılık kıyafetinden dolayı kadınlarımıza yönelik sözlü veya fiili şiddete varan bu...
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Kılık kıyafetinden dolayı kadınlarımıza yönelik sözlü veya fiili şiddete varan bu... - Son Dakika

Erdoğan: "Kılık kıyafetinden dolayı kadınlarımıza yönelik sözlü veya fiili şiddete varan bu...

6 saat önce

Erdoğan: "Kılık kıyafetinden dolayı kadınlarımıza yönelik sözlü veya fiili şiddete varan bu provokasyonlara asla göz yummayız, yummayacağız."

Erdoğan:

Erdoğan: "Kılık kıyafetinden dolayı kadınlarımıza yönelik sözlü veya fiili şiddete varan bu provokasyonlara asla göz yummayız, yummayacağız."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:20 Kaynak: AA
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