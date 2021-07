Erdoğan: Kim bu fabrikanın yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan (2) - Son Dakika

'ONLARA RAĞMEN ÜLKEMİZİ MARKA HALİNE GETİRMEYİ BAŞARDIK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanındaki alanda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Burada halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhur İttifakı'nın tüm gücüyle yoluna devam ettiğini belirterek, "Türkiye'nin savunma sanayisindeki önemli tesislerinden biri olan Arifiye'deki fabrikamızda yapılan işleri eskiden beri gururla takip ediyoruz. Fabrikamızı yeni yatırımlarla geliştirmek, teknolojisini yenilemek, üretimini artırmak için yoğun bir gayret içindeyiz. Her ne kadar birileri savunma sanayisinde atılan her adımı engellemek için her türlü yalanı iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da onlara rağmen ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık. Arifiye'de tüm bu hususları enine boyuna değerlendirdik. Onlar istese de istemese de Türkiye istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Bay Kemal senin gücün bunu engellemeye yetmez. Yanındakilerin gücü de bunu engellemeye yetmez. İşte millet bay Kemal, siz ise illetsiniz illet. 'Cumhur İttifakı' bütün gücüyle yoluna devam ediyor. Ülkemizi ve şehirlerimizi her alanda bu hedefe yaklaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

'DİĞERLERİNDEN BİR ŞEY OLMAZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihinin en büyük eserlerine, hizmetlerine, yatırımlarına kendi dönemlerinde kavuştuğunu söyleyerek, "Biz 19 yıldır bu ülkede eserlerimizle hizmetlerimizle yatırımlarımızla konuşuyoruz. Ülkemizin 81 vilayetinin her biri gibi Sakarya'nın da hem geçmişin ihmallerinin neticesi olan eksiklerini özellikle tamamlamanın hem de şehrimizi geleceğe hazırlamanın gayretinde olduk. Hiç kimsenin kökenine, inancına, meşrebine bakmadan 84 milyonun tamamını layık oldukları hizmetlere kavuşturmak için çalıştık, çalışıyoruz. Türkiye'de yeni doğmuşundan 90'ını aşmış pir-i fanisine kadar tek bir insan dahi yoktur ki kendisine hayatını olumlu yönde değiştirecek hizmet getirmemiş olalım. Ülkemizde esnafından çiftçisine, işçisinden memuruna kadar herkesin hayat kalitesi geçtiğimiz 19 yılda önceki dönemlerle mukayese edilmeyecek düzeyde yükselmiştir. Hamdolsun Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük eserlerine, hizmetlerine, yatırımlarına bizim dönemimizde kavuşmuştur. Sıkıntılarımız hala yok mu? Tabi var ama bu ülkede o sıkıntıları çözebilecek birikime, iradeye, inanca, azme, hazırlığa yine biz sahibiz. Diğerlerinden bir şey olmaz" diye konuştu.'YAKINDA KENDİ AŞIMIZI DA DEVREYE ALIYORUZ'18 yaş üzerindeki herkese aşı yapacak kapasiteye ulaştıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Salgın döneminde bırakınız geri kalmış veya gelişmekte olan ülkeleri, gelişmiş ülkeler bile salgının yol açtığı sonuçlar karşısında çaresiz kalırken, biz Türkiye'yi sağlıktan gıda ve kamu güvenliğine kadar her alanda en ileriye taşıdık. Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 avro şeklinde para alarak yapıyorlar. Biz aşılarda halkımızdan bir kuruş almadık. Bize, 'Yahu böyle olmaz. Belli bir bedel alın' diye nasihat ettiler. Hayır. Biz, 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' diyerek yola çıktık. Biz halkımız için varız. Bütün bu vergiler halkımızdan alınıyor. Tabi onun geri dönüşü gene halkımıza olacak. Yıllarca karşımıza dikilip, istemezükçülük yapanların engellemeye çalıştığı ne varsa bu küresel kriz döneminde ülkemizin avantajı haline geldi. Aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. İnşallah yakında kendi aşımızı da devreye alıyoruz. Artık 18 yaşın üzerindeki herkese aşı yapabilecek kapasiteye ulaştık. Vatandaşlarımdan bir an önce aşılarını olarak kendilerini ve ülkemizi bu salgın tehdidine karşı korumaya almalarını bekliyorum." 'HER YATIRIMIN KARŞISINA CHP ÇIKTI'Cumhurbaşkanı Erdoğan, akla gelecek her yatırımın karşısına ilk defa CHP'nin çıktığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Muhalefetin çapsızlığını her alanda görmek mümkündür. Biz ülkemize yerli otomobil kazandırmak için kolları sıvarız, karşı çıkarlar. Biz ülkemizi SİHA'sıyla TİHA'sıyla tankıyla topuyla füzesiyle radarıyla uçağıyla helikopteriyle her alanda savunma sanayisinde öne çekmek isteriz, karşı çıkarlar. Biz ülkemizin dört bir yanını bölünmüş yollarla otoyollarla köprülerle tünellerle donatırız, karşı çıkarlar. Biz ülkemizin neredeyse her şehrini havalimanlarıyla tren hatlarıyla buluşturmak için çalışırız, karşı çıkarlar. Biz ülkemizin her şehrine üniversite açar liseyi bitiren her öğrencimizin kaydını yaptırabileceği yüksek öğrenim kapasitesi oluştururuz, karşı çıkarlar. Biz ülkemizin dört bir yanına barajlarla sulama tesisleriyle donatır, topraklarımızın verimini artırmak için ter dökeriz, bunlar yine karşı çıkar. Biz ülkemizi diplomaside bölgesinde ve dünyada sözü geçen, saygın, itibarlı bir konuma yükseltiriz. Bunlar karşı çıkmakla kalmaz, kendi devletlerini gittikleri her yerde şikayet ederler. Kanal İstanbul projesindeki tartışmaları takip ediyorsunuz. Bu tartışmaların aynısı Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemize kazandırılan her hizmette yaşanmıştır. GAP'tan Keban Barajı'na, boğazdaki köprülerden hastanelere, üniversitelerden sanayi tesislerine kadar aklınıza gelecek her yatırımın karşısına ilk defa CHP çıkmıştır. Bugün Türkiye'nin sahip olduğu iftihar verici eserlerin, milletimizin hayatını kolaylaştıran hizmetlerin tamamı, bu zihniyete rağmen tamamlanmıştır. Biz de ülkemizi 2023 hedeflerine, bunlara rağmen ulaştıracağız. 2053 vizyonumuzu bunlara rağmen hayata geçireceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi bunlara rağmen inşa edeceğiz. Allah'ın yardımından ve milletimizin desteğinden başka hiçbir güce dayanmadan, hiçbir yerden sinyal almadan, sırtımızı başka herhangi bir odağa dayamadan ülkemizi bugünlere getirdik. İnşallah daha iyi yerlere de taşıyacağız. Biz Türkiye'nin geleceğine de talibiz, derken bunu geride bıraktığımız 19 yıllık müktesebatımızın referansı ile söylüyoruz. Karşımızda ise bu ülke için dikili tek ağacı olmayan bir zihniyet var. O da CHP. Elindeki 3-5 belediyenin bile hakkını vermekten aciz bu zihniyetin avara kasnak gibi tekrarlayıp durduğu yalanlara milletimizin karnı toktur."ELEKTRİKLİ TRENİN TESTİNE BAŞLANDICumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Türkiye Raylı Sistemleri A.Ş. Sakarya fabrikasına bağlanılarak, milli elektrikli treninin testine başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizde yerli ve milli olarak üretilmiş ilk elektrikli tren setimizin testlerine başlıyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Bu gördüğünüz elektrikli trenin her şeyi A'dan Z'ye bizim mühendislerimizin eseridir. Yerlidir, millidir. Hayırlı olsun" diye konuştu.

