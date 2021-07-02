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Erdoğan: Kim bu fabrikanın yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan (3) - Son Dakika

Erdoğan: Kim bu fabrikanın yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan (3)

02.07.2021 19:20
Erdoğan: Kim bu fabrikanın yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan (3), System.String[]

İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir otelde düzenlenen Sakarya İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir otelde düzenlenen Sakarya İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sakarya'da hepsi birbirinden önemli eser, proje ve hizmetlerin toplu açılışını gerçekleştirdik. Muhalefet milletin karşısına icraat diye temel atmama törenleri ile musluk açılışlarıyla çıkarken biz toplam bedeli 2 milyar 600 milyon lirayı bulan eğitimden spora, ulaşımdan sağlığa pek çok yatırımı Sakarya'nın istifadesine sunduk" dedi.

'PROJELERİ DE SABOTE ETMEYE KALKTILAR'Salgının sebep olduğu sıkıntıları hafifletmek amacıyla her kesimden vatandaşa teşvik, hibe ve destek sağlandığını belirten Erdoğan, "Bu tür olağanüstü dönemler hem ülkelerin gücünü hem de siyasetçilerin ufkunu, kabiliyetini, karakterini ortaya koyan adeta mihenk taşlarıdır. Bu süreçte bizim gibi milletimiz de AK Parti ve Cumhur İttifakı ile muhalefet arasındaki vizyon, zihniyet ve gündem farkını görmüş oldu. Biz ülkemizi salgın musibetinden en az zararla çıkartmanın mücadelesini verirken onlar kısır siyasi hesaplarının peşinden gittiler. Biz plan üretir, proje üretir, milletimizin sorunlarına çare üretirken, onlar sadece iftira ve yalan üretmenin derdindeydiler. Son 1,5 yıllık dönemi lütfen şöyle bir göz önünden geçirin bu dönemde CHP Genel Başkanı veya ittifak ortaklarının millet ve memleket adına yaptıkları tek hayırlı hizmetleri oldu mu? Ülkemizin salgınla mücadelesine katkı yaparak bir tek adım attılar mı? Atmadıkları gibi bizim hayata geçirdiğimiz projeleri de sabote etmeye kalktılar. Suriye'de PYD'li teröristlere arka çıktılar. Doğu Akdeniz'de Rum kesiminin tezlerine sözcülük yaptılar. Libya'da darbecilerin yanında saf tuttular. Arifiye'deki fabrikadan Katarlı öğrenciler meselesine, Merkez Bankası rezervleriyle ilgili çarpıtmalardan Kanal İstanbul projesine, Libya'dan Suriye'ye, terörle mücadeleden, Doğu Akdeniz'deki hamlelerimize kadar hiçbir meselede yerli ve milli bir duruş sergileyemediler" diye konuştu.'TÜCCARI, BÜROKRATI, HAKİMİ, SAVCIYI, İŞ ADAMINI, YATIRIMCIYI TEHDİT ETMEYE BAŞLADILAR'Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti eleştirilerine şöyle devam etti: "Önceden ellerine geçirdikleri her bir fırsatı ülkeyi ve ekonomiyi kötülemek için kullanırlardı. Şimdi ağızlarını her açtıklarında tüccarı, bürokratı, hakimi, savcıyı, iş adamını, yatırımcıyı tehdit etmeye başladılar. Türkiye kalkınmasın, Türk ekonomisi büyümesin, ülkemize uluslararası yatırımcı gelmesin diye her gün tehditlerinin dozunu biraz daha artırıyorlar. Bilinç altlarına işlemiş ne kadar pislik varsa, bizde de bunu görmek istiyorlar. Ama göremeyince, bu sefer muvazeneyi iyice bitiriyorlar. Her gün daha büyük bir yalana, her gün daha rezil bir iftiraya sarılmalarının yegane sebebi işte budur. 2023'e giden süreçte CHP, tıpkı 27 Mayıs darbesi öncesi gibi Türk siyasetini zehirlemekte, kirletmektedir. Vatandaşın siyaset kurumuna olan güvenini sarsarak, yine 27 Mayıs arifesinde olduğu gibi vesayetçilere uygum ortam hazırlamaya çalışıyorlar. Biz kuklayı da kuklacıyı da görüyor CHP'nin başındaki zatın son dönemde iyice pervasızlaşan tavrının altında yatan sebepleri gayet iyi biliyoruz. CHP'nin bizi çekmek isteği tezgaha asla gelmeyecek, kardeşliğimizden, muhabbetimizden, birlik ve beraberliğimizden asla taviz vermeyeceğiz. Hiçbir tahrike, hiçbir provokasyona pabuç bırakmayacak. Hiçbir saldırıyı da kesinlikle boyun eğmeden kabul etmeyeceğiz. Tüm iftiralara, tüm karalama kampanyalarına gereken cevabı, hem de en sert şekilde verirken millete hizmetten yönümüzü de çevirmeyeceğiz."'KİN VE NEFRET YERİNE KARDEŞLİĞİN DİLİYLE KONUŞACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan kin ve nefret yerine kardeşliğin diliyle konuşacaklarını belirterek, şöyle dedi:

"Her zaman ifade ediyorum. Biz millete efendi olmaya değil hizmetkar olmak için geldik. Biz bu yola ikbal devşirmek için değil, istiklal ve istikbal mücadelemizi zaferle taçlandırmak için çıktık. Bizim yolumuz kardeşlik yoludur. Demokrasi hukuk adalet yoludur. Bizim yolumuz Türkiye'nin huzurudur, refahıdır, Türkiye'nin selametidir. Vatanımızın bekası, mensubu olmaktan her zaman iftihar ettiğimiz aziz milletimizin esenliği, siyasetteki en büyün kırmızı çizgimizdir. Son 19 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da itidalle, sağduyuyla, sabırla hareket edecek, kin ve nefret yerine kardeşliğin diliyle konuşacağız. Sanal gündemlerin, sahte manşetlerin, özellikle peşine takılmadan tüm enerjimizi ülkemiz ve milletimiz için hizmet üretmeye, eser üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Türkiye'yi eski kötü günlerine gayret edenler gibi döndürmeyeceğiz. Pazarlığa tutuşanların karşısına, büyük ve güçlü Türkiye davamıza daha sıkı sarılarak çıkacağız."


Erdoğan: Kim bu fabrikanın yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan (3)
Erdoğan: Kim bu fabrikanın yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan (3)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Sakarya, Sapanca, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Erdoğan: Kim bu fabrikanın yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan (3) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: Kim bu fabrikanın yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan (3) - Son Dakika
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