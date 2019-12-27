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Erdoğan: "Kimi zaman mahkeme kararlarıyla kimi zaman sokak olaylarıyla bize engel çıkardılar.
6 saat önce
Erdoğan: "Kimi zaman mahkeme kararlarıyla kimi zaman sokak olaylarıyla bize engel çıkardılar.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:34 Kaynak: AA
Erdoğan: "Kimi zaman mahkeme kararlarıyla kimi zaman sokak olaylarıyla bize engel çıkardılar. Bugün de aynısını Kanal İstanbul'la ilgili yapıyorlar."
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