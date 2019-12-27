Erdoğan: "Kimi zaman mahkeme kararlarıyla kimi zaman sokak olaylarıyla bize engel çıkardılar. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Kimi zaman mahkeme kararlarıyla kimi zaman sokak olaylarıyla bize engel çıkardılar. - Son Dakika

Erdoğan: "Kimi zaman mahkeme kararlarıyla kimi zaman sokak olaylarıyla bize engel çıkardılar.

6 saat önce

Erdoğan: "Kimi zaman mahkeme kararlarıyla kimi zaman sokak olaylarıyla bize engel çıkardılar.

Erdoğan:

Erdoğan: "Kimi zaman mahkeme kararlarıyla kimi zaman sokak olaylarıyla bize engel çıkardılar. Bugün de aynısını Kanal İstanbul'la ilgili yapıyorlar."

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İşte SONAR'ın anketine göre en başarılı belediye başkanları
Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü Milan, Zlatan Ibrahimovic'le sözleşme imzalandığını açıkladı IŞİD'in Nijerya kolu Bağdadi'nin intikamı için 10 Hristiyanın kafasını kestikleri video yayınladı

Son Dakika Haberleri
00:52 TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu'dan "yerli otomobil" yorumu - Son Dakika
00:51 Türkiye'nin Otomobili Doğu Anadolu'da büyük beğeni topladı - AĞRI/ERZİNCAN/ - Son Dakika
00:50 Bursa'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
00:44 Rahatsızlanan çocuk için kardan yolu kapanan köye ulaştılar - Son Dakika
00:41 TIR'a arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi öldü - Son Dakika
23:50 Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Son Dakika
23:47 Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 00:55:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: "Kimi zaman mahkeme kararlarıyla kimi zaman sokak olaylarıyla bize engel çıkardılar. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]