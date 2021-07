Erdoğan Kimsenin bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur - Son Dakika

Erdoğan: Kimsenin bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen anma töreninde, "Hiç kimsenin, özellikle bu güzide çatı altında görev yapanların 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur. 15 Temmuz, milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir" dedi.

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında TBMM'nin bahçesinde ilk bombanın düştüğü alanda yapılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törene Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile çok sayıda AK Parti ve MHP'li milletvekili katıldı. Törende, TBMM başkanvekilleri AK Partili Süreyya Sadi Bilgiç, HDP'li Nimetullah Erdoğmuş, MHP'li Celal Adan da hazır bulundu. CHP'liler resmi törene katılmazken, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile İYİ Partili bazı milletvekilleri törene katıldı. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Kuran'ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua okundu.

'KİM GÖLGELEMEYE ÇALIŞIYORSA İHANET EDİYOR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi vatana sahip çıkan millete şükranlarını sunarak, Abdurrahim Karakoç'un 'Bir sabah gelecek kardan aydınlık' şiirini okudu. Erdoğan, "O gece çıplak elleriyle tankları durduran, ölüm kusan silahlara meydan okuyan cesaret abidelerinin hakkını ödeyemeyiz. O gece yurdu yaşatmak için can veren; ama canından aziz bildiği vatanından vazgeçmeyen kahramanların haklarını ödeyemeyiz. 15 Temmuz şehitleri Bedir'den Çanakkale'ye, İstiklal Harbinden Kıbrıs Barış Harekatı'na, terörle mücadeleden yurt dışı operasyonlarımıza bütün bunlarla birlikte batıla, zalime ve küfre karşı yürütülen halk mücadelesinin günümüzdeki temsilcileridir. Onlar tarihi ile büyük değerleri ile büyük vicdanı, merhameti, adaleti ile büyük bir milletin göz bebekleridir. Her kim bunu gölgelemeye çalışıyorsa; ülkesine, milletine, hepsinden önemlisi o gece kanlarıyla destan yazan aziz şehitlerimize ihanet ediyor demektir" diye konuştu.'KİMSENİN ÖNEMSİZLEŞTİRMEYE HAKKI YOKTUR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitleri ile yaşayan, şehitlerin ölmediğine inanan bir dinin mensupları olduklarına işaret ederek, "Minarelerimizden 'Allahuekber' nidaları eksik olmuyorsa, bağımsızlığımızın timsali al bayrağımız 780 bin kilometre karenin her karışında gururla dalgalanıyorsa, bu millet geleceğine umut ve güvenle bakabiliyorsa, Türkiye hedefleri ve idealleri doğrultusunda kararlılıkla ilerliyorsa bunların hepsinin gerisinde ölümü öldüren kahramanların canı, gayreti, fedakarlığı vardır. Hiç kimsenin, özellikle bu güzide çatı altında görev yapanların 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur. 15 Temmuz, milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir. 15 Temmuz hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır. Milletimiz 15 Temmuz'daki direnişiyle hem bir darbe girişimini püskürtmüş hem de ülkemizi teslim almayı hedefleyen bir işgal teşebbüsünü engellemiştir. Genci yaşlısıyla bu millet Türkiye'nin geçilmez olduğunu dünyaya bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.'YENİ TÜRKİYE'NİN İSTİKLAL MÜCADELESİ'Türk milletinin sokakta istiklalini korurken milletin vekillerinin de Meclis'te milli iradeye sımsıkı sahip çıktığını söyleyerek, "Milletvekillerimiz gazi Meclis'in şanına yaraşır bir şekilde tepelerine atılan bombalara rağmen halkın emanetini yere düşürmemiştir. Bu vesileyle o gece engelleri aşarak, tankların çevresinden dolanarak, namluların ucundan yürüyerek TBMM'ye gelen ve milletin vekili olmanın sorumluluğunu bir hakkın yerine getiren herkese şahsım, milletim ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum. Tarih 15 Temmuz gecesi yaşanan diğer kahramanlıklar gibi Gazi Meclisimizin çatısı altında sergilenen bu dayanışmayı da altın harflerle yazacaktır. Nasıl İstiklal harbimizi sevk ve idare eden Büyük Millet Meclisimizin üyeleri aradan geçen bir asra rağmen halen hayırla yad ediliyorsa yeni Türkiye'nin İstiklal mücadelesinin önderleri de inşallah hep şükran ve minnetle alınacaktır" diye konuştu.'SORUMLULUK DUYGUSUYLA HAREKET ETMELİ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 84 milyonu ilgilendiren meselelerde milli mutabakat ruhuyla hareket edilmesi gerektiğine inandıklarını belirterek, "Siyasi partilerimiz, fikirlerimiz, hayata bakış açılarımız farklı olsa da hepimiz aynı vatanın, aynı toprağın, aynı iklimin insanlarız. Kökenlerimiz, görüşlerimiz ayrı olsa da hepimiz binlerce yıllık ortak bir mazinin inşallah kıyamete kadar sürecek ortak bir geleceğin sahipleriyiz. Yeni anayasa başta olmak üzere Türkiye'nin demokrasisini güçlendirecek, refahını artıracak, itibarını yükseltecek, toplumsal barışını perçinleyecek tüm milli meselelerde siyaset kurumunun gereken uzlaşma kültürünü yaşatması gerekiyor. Türk demokrasisinin bir daha böyle menfur saldırılara maruz kalmaması için, sorumluluk sahiplerinin özellikle sorumluluk duygusuyla hareket etmesi büyük önem arz ediyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e eski Türkiye'nin alışkanlıkları ve kamburları ile değil inşallah yeni Türkiye'nin vizyonu ve heyecanı ile girmek istiyoruz. Siyaset kurumunun bunu başarabilecek olgunluğa, dirayete ve basirete sahip olduğuna inanıyorum. 84 milyonun her bir ferdinin de bizimle aynı inancı, aynı hissiyatı paylaştığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.ŞENTOP: UNUTULAN HER İHANET, MİLLETİMİZE KARŞI SUİKASTTIR

Törende TBMM Başkanı Mustafa Şentop da konuştu. Şentop, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en hain saldırılardan biri olduğunu vurguladı. Şentop, "Geçmişte de bütün darbelerin ilk hedefi bu yüce ve gazi Meclis olmuştur. Fakat 15 Temmuz darbe girişiminin diğerlerinden farkı Gazi Meclisin doğrudan hedef alınması, milletten gasp edilmiş uçaklarla bu yüce mekanın bombalanmış olmasıdır. Sergiledikleri bu vahşetle 15 Temmuz'u gerçekleştirenler kendilerinden önceki darbecilerden çok daha ileriye gitmişlerdir. Unutulan her ihanet Türkiye'ye ve milletimize karşı suikast niteliğinde olan yeni saldırıların önünü açmakla eşdeğerdir. 15 Temmuz siyasi bir tartışma başlığı değildir. Milletimizin varlık yokluk mücadelesidir. Kalbi ve zihni Türkiye'den yana olan, kafi miktarda izana sahip herkesin teslim ve tespit edeceği hakikat şudur ki bu darbe girişimi Türkiye'ye yönelik dış destekli bir işgal hareketidir" diye konuştu.