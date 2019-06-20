Erdoğan: "Kimsenin siyasi ihtirasları, ideolojik saplantıları uğruna mülteci...
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Erdoğan: "Kimsenin siyasi ihtirasları, ideolojik saplantıları uğruna mülteci düşmanlığını körükleyerek, milletin alicenaplığına leke sürme hakkı yok"
Erdoğan: "Kimsenin siyasi ihtirasları, ideolojik saplantıları uğruna mülteci düşmanlığını
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:48 Kaynak: AA
körükleyerek, milletin alicenaplığına leke sürme hakkı yok"
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