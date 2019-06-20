Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kimsenin siyasi ihtirasları, ideolojik saplantıları uğruna mülteci...
Son Dakika Politika Haber

Erdoğan: "Kimsenin siyasi ihtirasları, ideolojik saplantıları uğruna mülteci...

52 dakika önce

Erdoğan: "Kimsenin siyasi ihtirasları, ideolojik saplantıları uğruna mülteci düşmanlığını körükleyerek, milletin alicenaplığına leke sürme hakkı yok"

Erdoğan:
Erdoğan: "Kimsenin siyasi ihtirasları, ideolojik saplantıları uğruna mülteci düşmanlığını
körükleyerek, milletin alicenaplığına leke sürme hakkı yok"
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:48 Kaynak: AA
Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu İpek Tuzcuoğlu verdiği kilolarla resmen eridi Erdoğan'dan 23 Haziran açıklaması: Çıkan sonuçları kabul edeceğiz, sonuçta bu seçim sembolik YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin teslimatı için tarih verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 19:40:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kimsenin siyasi ihtirasları, ideolojik saplantıları uğruna mülteci...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]