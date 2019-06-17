Erdoğan: "Kırgınlar var, kırgınlıklar var. Değerli kardeşlerim, kişinin kişiye kırgınlığı olabilir...
1 saat önce
Erdoğan: "Kırgınlar var, kırgınlıklar var. Değerli kardeşlerim, kişinin kişiye kırgınlığı olabilir ama davaya kırgınlık asla olamaz"
Erdoğan: "Kırgınlar var, kırgınlıklar var. Değerli kardeşlerim, kişinin kişiye kırgınlığı olabilir ama davaya kırgınlık asla olamaz"
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:51 Kaynak: AA
Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit: Yarın Real Madrid ile görüşeceğim
Mursi'nin ölümü sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama: Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum
Galatasaray, Wesley Sneijder'i istemedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez!