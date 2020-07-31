Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Irak Cumhurbaşkanı Salih ve Bosna-Hersek Halklar... - Son Dakika

Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Irak Cumhurbaşkanı Salih ve Bosna-Hersek Halklar...
Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Irak Cumhurbaşkanı Salih ve Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı İzetbegoviç ile bayramlaştı.
Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Irak Cumhurbaşkanı Salih ve Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı İzetbegoviç ile bayramlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 08:03
Kaynak: AA
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