Son Dakika Haberleri: Erdoğan, KKTC Başbakanı ile telefonda görüştü

Erdoğan, KKTC Başbakanı ile telefonda görüştü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile telefonda görüştü.

Erdoğan, KKTC Başbakanı ile telefonda görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada;  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile telefon görüştüğü belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız görüşmede, KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi'nin (HP) koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya varmasının ardından Başbakanlık görevini devralan Ersin Tatar ile KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Kudret Özersay'ı tebrik etmiş ve başarılar dilemiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler ile Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan gelişmeler de ele alınmıştır" denildi.

Haber:  ANKARA, -


Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:01 Kaynak: DHA
Başbakan Yardımcısı, Ersin Tatar, Kıbrıs, Güncel
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