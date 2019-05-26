Erdoğan, KKTC Başbakanı ile telefonda görüştü
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:01 Kaynak: DHA
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