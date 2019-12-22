Erdoğan: KKTC ve Libya süreçlerinden vazgeçersek denize girecek kıyı bırakmayacaklar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şayet KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek bırakınız ekonomik faaliyetleri, bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin ilk deniz altısı Pirireis'i havuza çekme ve beşinci Gemisi Seydialireis'in ilk kaynak töreninde yaptığı konuşmada, gelecek yıl bitmeden serinin son gemisi olan Selmanreis'in inşasına da başlanacağını belirtti. Erdoğan, 2022 yılından itibaren her yıl bir denizaltının daha hizmete gireceğini, böylece 2027 yılında 6 denizaltının tamamının da Deniz Kuvvetleri'nin emrinde hizmet vermeye başlayacağını aktardı.