Erdoğan: "(KKTC Veri Merkezi) Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz ve...
20.07.2021 13:40
Erdoğan: "(KKTC Veri Merkezi) Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz ve güvenli şekilde karşılanacaktır"
Erdoğan: "(KKTC Veri Merkezi) Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz ve güvenli şekilde karşılanacaktır"
Kamu, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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