Erdoğan: "(KKTC Veri Merkezi) Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz ve güvenli şekilde karşılanacaktır"

Son Dakika › Güncel › Erdoğan: '(KKTC Veri Merkezi) Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz ve... - Son Dakika

Juventus, Merih Demiral'a 40 milyon euro değer biçti

Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı

Hakan Sabancı'ya küfürler yağdıran Aygün Aydın hakkında korkutan iddia: Evden sedye ile çıkarıldı

Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha! Yargılama bile yapmış