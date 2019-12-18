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Erdoğan: "(KKTC'ye gönderilen İHA'lar) Gerekirse sayılarını daha da artırma durumumuz söz konusu....
6 saat önce
Erdoğan: "(KKTC'ye gönderilen İHA'lar) Gerekirse sayılarını daha da artırma durumumuz söz konusu. İhtiyaca göre her şey her an değişebilir.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:04 Kaynak: AA
Erdoğan: "(KKTC'ye gönderilen İHA'lar) Gerekirse sayılarını daha da artırma durumumuz söz konusu. İhtiyaca göre her şey her an değişebilir."
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