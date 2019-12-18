Erdoğan: "(KKTC'ye gönderilen İHA'lar) Gerekirse sayılarını daha da artırma durumumuz söz konusu.... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: '(KKTC'ye gönderilen İHA'lar) Gerekirse sayılarını daha da artırma durumumuz söz konusu.... - Son Dakika

Erdoğan: "(KKTC'ye gönderilen İHA'lar) Gerekirse sayılarını daha da artırma durumumuz söz konusu....

6 saat önce

Erdoğan: "(KKTC'ye gönderilen İHA'lar) Gerekirse sayılarını daha da artırma durumumuz söz konusu. İhtiyaca göre her şey her an değişebilir.

Erdoğan:

Erdoğan: "(KKTC'ye gönderilen İHA'lar) Gerekirse sayılarını daha da artırma durumumuz söz konusu. İhtiyaca göre her şey her an değişebilir."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi
Karamollaoğlu: Libya'da silahlı birlik bulundurmanın doğru olabileceğine inanıyoruz CHP'den gaziler için "emeklilik" önerisi Isparta'da alkollü mekan önünde dört kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kamerada

Son Dakika Haberleri
19:42 Afganistan'da savaşın çocukları: Son 10 yılda 6 bin 500 çocuk öldü, 15 bini yaralandı - Son Dakika Haber
19:34 Tan Sipahi'den 81 vilayete yardım vakfı - Son Dakika Haber
19:30 Samsun'da 3 aracın karıştığı kazadaki yaralıların isimleri belli oldu - Son Dakika Haber
19:27 Avrupa'da Türkçe eğitim: 'Son birkaç yılda Avrupalıların Türkçe öğrenmeye ilgisi arttı' - Son Dakika Haber
19:23 Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika Haber
18:45 Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan'ın TV kanalı alacağı iddia edildi - Son Dakika Haber
18:32 "Bana kimse ceza yazamaz, kralı gelsin" deyip küfür etti gözaltına alındı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:55:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: "(KKTC'ye gönderilen İHA'lar) Gerekirse sayılarını daha da artırma durumumuz söz konusu.... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]