Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Klasörler dolusu delile rağmen FETÖ elebaşının Pensilvanya'da hiçbir şey olmamış gibi...
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Erdoğan: "Klasörler dolusu delile rağmen FETÖ elebaşının Pensilvanya'da hiçbir şey olmamış gibi...

1 saat önce

Erdoğan: "Klasörler dolusu delile rağmen FETÖ elebaşının Pensilvanya'da hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor olması milletimizi yaralıyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "Klasörler dolusu delile rağmen FETÖ elebaşının Pensilvanya'da hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor olması milletimizi yaralıyor."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:18 Kaynak: AA
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