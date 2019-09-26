Erdoğan: "Klasörler dolusu delile rağmen FETÖ elebaşının Pensilvanya'da hiçbir şey olmamış gibi...
1 saat önce
Erdoğan: "Klasörler dolusu delile rağmen FETÖ elebaşının Pensilvanya'da hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor olması milletimizi yaralıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:18 Kaynak: AA
Erdoğan: "Klasörler dolusu delile rağmen FETÖ elebaşının Pensilvanya'da hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor olması milletimizi yaralıyor."
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