Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Kobani'de sıkıntı yok, Münbiç'te karar verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız
Son Dakika Dünya Erdoğan: Kobani'de sıkıntı yok, Münbiç'te karar verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız

Erdoğan: Kobani'de sıkıntı yok, Münbiç'te karar verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda Münbiç'in durumu ile ilgili, "Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız." dedi.

Erdoğan: Kobani'de sıkıntı yok, Münbiç'te karar verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda Münbiç'in durumu ile ilgili, "Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız." dedi.


Erdoğan, Türk Konseyi 7. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

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Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Münbiç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:57 
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