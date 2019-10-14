Erdoğan: Kobani'de sıkıntı yok, Münbiç'te karar verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda Münbiç'in durumu ile ilgili, "Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda Münbiç'in durumu ile ilgili, "Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız." dedi.
Erdoğan, Türk Konseyi 7. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:57
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