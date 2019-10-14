Erdoğan: Kobani'de sıkıntı yok, Münbiç'te karar verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda Münbiç'in durumu ile ilgili, "Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız." dedi.



Erdoğan, Türk Konseyi 7. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.