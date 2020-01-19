Son Dakika › Güncel › Erdoğan: '(Konferansın taslak metninin basına sızdırıldığı iddiası) Bize ulaşmış böyle bir metin... - Son Dakika
Erdoğan: "(Konferansın taslak metninin basına sızdırıldığı iddiası) Bize ulaşmış böyle bir metin...
6 saat önce
Erdoğan: "(Konferansın taslak metninin basına sızdırıldığı iddiası) Bize ulaşmış böyle bir metin yok."
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:34 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Konferansın taslak metninin basına sızdırıldığı iddiası) Bize ulaşmış böyle bir metin yok."
Son Dakika Ekrem İmamoğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Bu acıyı, ismini ne zaman duysak hissediyoruz Şehit cenazesinde bir grup genç, üşümesinler diye montlarını askerlere giydirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya'daki Türklerden sevgi gösterisi Son dakika: Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesi sona erdi! Liderler kritik mesajlar verdi