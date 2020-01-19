Erdoğan: "(Konferansın taslak metninin basına sızdırıldığı iddiası) Bize ulaşmış böyle bir metin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Konferansın taslak metninin basına sızdırıldığı iddiası) Bize ulaşmış böyle bir metin... - Son Dakika

Erdoğan: "(Konferansın taslak metninin basına sızdırıldığı iddiası) Bize ulaşmış böyle bir metin...

6 saat önce

Erdoğan: "(Konferansın taslak metninin basına sızdırıldığı iddiası) Bize ulaşmış böyle bir metin yok."

Erdoğan:

Erdoğan: "(Konferansın taslak metninin basına sızdırıldığı iddiası) Bize ulaşmış böyle bir metin yok."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:34 Kaynak: AA
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