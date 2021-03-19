Erdoğan: "Kongre noktasında hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık. Şu anda sloganlarımızdan tutunuz, çarşamba günü yapacağımız konuşmaya kadar...

Erdoğan: "Kongre noktasında hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık. Şu anda sloganlarımızdan tutunuz, çarşamba günü yapacağımız konuşmaya kadar hepsi en ideal şekilde hazırlanıyor.

Erdoğan: "Kongre noktasında hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık. Şu anda sloganlarımızdan tutunuz, çarşamba günü yapacağımız konuşmaya kadar hepsi en ideal şekilde hazırlanıyor."

Kongre, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Kongre noktasında hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık. Şu anda sloganlarımızdan tutunuz, çarşamba günü yapacağımız konuşmaya kadar... - Son Dakika

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