Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kongre sürecinde şekillenecek yeni teşkilat yapımız, önümüzdeki süreçte AK Parti'nin...
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Erdoğan: "Kongre sürecinde şekillenecek yeni teşkilat yapımız, önümüzdeki süreçte AK Parti'nin...

1 saat önce

Erdoğan: "Kongre sürecinde şekillenecek yeni teşkilat yapımız, önümüzdeki süreçte AK Parti'nin sürükleyici gücü olacaktır.

Erdoğan:

Erdoğan: "Kongre sürecinde şekillenecek yeni teşkilat yapımız, önümüzdeki süreçte AK Parti'nin sürükleyici gücü olacaktır."

AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:22 Kaynak: AA
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