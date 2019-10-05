Erdoğan: "Kongre sürecinde şekillenecek yeni teşkilat yapımız, önümüzdeki süreçte AK Parti'nin...
1 saat önce
Erdoğan: "Kongre sürecinde şekillenecek yeni teşkilat yapımız, önümüzdeki süreçte AK Parti'nin sürükleyici gücü olacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:22 Kaynak: AA
Erdoğan: "Kongre sürecinde şekillenecek yeni teşkilat yapımız, önümüzdeki süreçte AK Parti'nin sürükleyici gücü olacaktır."
Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç'tan Ali Babacan açıklaması: Seve seve katkı veririm Hatay'da traktörün çarptığı asker şehit oldu Yeni infaz düzenlemesi ile 50-60 bin kişi cezaevinden çıkacak Erdoğan: Enflasyondaki düşüşün ana nedeni faiz indirimidir, faizler daha da gerileyecek