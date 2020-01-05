Erdoğan: "Kongre üyeleri, ülkemiz ile ABD arasında bazı meseleleri suistimal etmek suretiyle Sayın... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Kongre üyeleri, ülkemiz ile ABD arasında bazı meseleleri suistimal etmek suretiyle Sayın... - Son Dakika

Erdoğan: "Kongre üyeleri, ülkemiz ile ABD arasında bazı meseleleri suistimal etmek suretiyle Sayın...

6 saat önce

Erdoğan: "Kongre üyeleri, ülkemiz ile ABD arasında bazı meseleleri suistimal etmek suretiyle Sayın Trump'a zarar vermek istiyorlar.

Erdoğan:

Erdoğan: "Kongre üyeleri, ülkemiz ile ABD arasında bazı meseleleri suistimal etmek suretiyle Sayın Trump'a zarar vermek istiyorlar. Bu çerçevede Türkiye'yi hedef tahtasına oturtan beyhude yaptırım yasalarını tabii ki biz de reddediyoruz."

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:22 Kaynak: AA
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