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Erdoğan: "Kongre üyeleri, ülkemiz ile ABD arasında bazı meseleleri suistimal etmek suretiyle Sayın...
6 saat önce
Erdoğan: "Kongre üyeleri, ülkemiz ile ABD arasında bazı meseleleri suistimal etmek suretiyle Sayın Trump'a zarar vermek istiyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:22 Kaynak: AA
Erdoğan: "Kongre üyeleri, ülkemiz ile ABD arasında bazı meseleleri suistimal etmek suretiyle Sayın Trump'a zarar vermek istiyorlar. Bu çerçevede Türkiye'yi hedef tahtasına oturtan beyhude yaptırım yasalarını tabii ki biz de reddediyoruz."
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