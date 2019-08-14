Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız
Son Dakika Ekonomi Haber

Erdoğan: Kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız

44 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzde belde, ilçe kongreleri, il kongresi var. Ardından da büyük kongremiz var. Bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023'e de böyle hazırlanacağız" dedi.

Erdoğan: Kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzde belde, ilçe kongreleri, il kongresi var. Ardından da büyük kongremiz var. Bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023'e de böyle hazırlanacağız" dedi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu
Mikrofonu açık kalan Türk-İş Başkanı, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi Liverpool ile Chelsea maçında sahaya atlayan taraftarın YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz olduğu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 00:13:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]