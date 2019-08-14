Erdoğan: Kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzde belde, ilçe kongreleri, il kongresi var. Ardından da büyük kongremiz var. Bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023'e de böyle hazırlanacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzde belde, ilçe kongreleri, il kongresi var. Ardından da büyük kongremiz var. Bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023'e de böyle hazırlanacağız" dedi.

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