Erdoğan: "Konu Türkiye olunca darbeciler için idamın tartışılmasını kabul edilemez bulanlar...
40 dakika önce
Erdoğan: "Konu Türkiye olunca darbeciler için idamın tartışılmasını kabul edilemez bulanlar maalesef Mısır'daki idam cezalarına seslerini çıkarmıyor"
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:18 Kaynak: AA
Erdoğan: "Konu Türkiye
olunca darbeciler için idamın tartışılmasını kabul edilemez bulanlar maalesef Mısır
'daki idam cezalarına seslerini çıkarmıyor"
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