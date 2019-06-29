Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Konu Türkiye olunca darbeciler için idamın tartışılmasını kabul edilemez bulanlar...
Son Dakika Politika Haber

Erdoğan: "Konu Türkiye olunca darbeciler için idamın tartışılmasını kabul edilemez bulanlar...

40 dakika önce

Erdoğan: "Konu Türkiye olunca darbeciler için idamın tartışılmasını kabul edilemez bulanlar maalesef Mısır'daki idam cezalarına seslerini çıkarmıyor"

Erdoğan:
Erdoğan: "Konu Türkiye olunca darbeciler için idamın tartışılmasını kabul edilemez bulanlar maalesef Mısır'daki idam cezalarına seslerini çıkarmıyor"
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:18 Kaynak: AA
mısır, idam, türkiye, er, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye, Slovenya'ya 65-55 mağlup oldu Fas, Fildişi Sahili'ni 1-0 mağlup etti MUŞ Telefonla görüşmek için tepelere ve direklere çıkıyorlar Trump: Yaşanan gerilimde Erdoğan'ın suçu yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 11:58:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Konu Türkiye olunca darbeciler için idamın tartışılmasını kabul edilemez bulanlar...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]