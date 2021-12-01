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Erdoğan konuştu, kur yeni zirve gördü - Son Dakika

Erdoğan konuştu, kur yeni zirve gördü

01.12.2021 09:45
Erdoğan konuştu, kur yeni zirve gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin ortak yayınında konuştu, faiz düşürmekte ısrarlı tutumunu sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin ortak yayınında konuştu, faiz düşürmekte ısrarlı tutumunu sürdürdü. Açıklama sonrası Dolar/TL kuru yeni zirve gördü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT kanallarının ortak yayınında ekonomiye dair açıklamalar yaptı.

Erdoğan, "Faizi düşürmek suretiyle biz yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme... Bu dört tane ana başlık bize büyümeyi getirecek. Bizim tahminimiz asgari 10, ama 10'un üzerine de çıkabilir. Yıl sonu itibariyle enflasyonda da kendisini zaten gösterecek. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz, enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından sonra dolar/TL kuru yeni bir rekor kırarak 13,96 seviyesini gördü. Bu sabah kur 13,60 seviyesinde işlem görüyor.

Yüksek enflasyona rağmen faiz indirmekte kararlı olduğunu bir kez daha vurgulayan Erdoğan, "Özellikle Türkiye, ne zaman yüksek faiz kıskacından çıkmak için adım atmışsa döviz kuru üzerinden manipülatif bir baskıyla hep karşı karşıya kalmıştır. Ülkemizin bu yolla bir cendereye sokulmak istenmesi bizim tarafımızdan engellenmiştir. Biz buna müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Konuşmasını, "Kur-faiz spekülasyonuyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu spekülasyonu ancak biz engelleriz. Yüksek faiz kazancı için kısa vadeli olarak ülkeye giren fonlar var -sıcak para diyoruz buna- ve bu sıcak para döviz kurunu geçici olarak düşürebilir. Ama bizim için bu ideal olan değildir. Bir süre sonra, bu fonlar yüksek faiz kazancını alıp düşük kurdan tekrar dövize dönerken kur yeniden yükselir. Yükselen kuru düşürmek için her seferinde daha yüksek faiz vermek gerekir. Sürekli tekrarlanan bu süreç ülkenin kaynaklarını küresel sermayeye aktaran ve ekonomiyi bağımlı hale getiren bir kısır döngüdür" diye sürdüren Erdoğan, "Biz de 'kur-faiz-enflasyon sarmalında yaşamayacağız' diyoruz ve yatırımı, üretimi engellemelerine de müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Erken seçim açıklaması

Erdoğan konuşmasında, erken seçim olmayacağını, seçimlerin Haziran 2023'te yapılacağını söyledi.

"Millete hayrı olmayanlar, gündemi seçimle meşgul ederek sözüm ona siyaset yaptıklarını sanıyorlar" diye konuşan Cumhurbaşkanı, "Küresel gelişmelere bağlı olarak, bütün bu döviz hareketliliğini bahane ederek seçim çağrısında bulunanlar son olarak halkı sokağa çıkmaya çağırdılar. Bunların geçmişten beri alışkanlığı budur. Birkaç marjinal grubun çağrısına sağduyulu olan halkımız itibar etmediği gibi, güvenlik güçlerimiz de halkı kışkırtanlara karşı gerekli işlemleri başlattı" dedi.

Erdoğan sözlerini, "Ben milletime verdiği sözü tutan bir siyasetçiyim. AK Parti sözünde duran kadrolardan müteşekkil bir parti. Cumhur İttifakı da sözün erlerinin kurduğu bir ittifaktır. İnşallah vatandaşlarımız Haziran 2023'te sandık başına gidecek ve tercihini yine AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullanacaktır" diye sürdürdü.

ANKA,DW/ TY,SSB

(c)

Erdoğan konuştu, kur yeni zirve gördü

Recep Tayyip Erdoğan, Döviz Kuru, Enflasyon, Faiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Erdoğan konuştu, kur yeni zirve gördü - Son Dakika


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