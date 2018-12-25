Erdoğan: "Konutlarda ve Küçük Orta Ölçekli İşletmeler ile Ticarethanelerde Kullanılan Doğal Gazın...

Erdoğan: "Konutlarda ve küçük orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da yüzde 10'luk bir indirime gidiyoruz.

Erdoğan: "Konutlarda ve küçük orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da yüzde 10'luk bir indirime gidiyoruz."

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