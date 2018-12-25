Erdoğan: "Konutlarda ve Küçük Orta Ölçekli İşletmeler ile Ticarethanelerde Kullanılan Doğal Gazın...
2 saat önce
Erdoğan: "Konutlarda ve küçük orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da yüzde 10'luk bir indirime gidiyoruz.
Erdoğan: "Konutlarda ve küçük orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da yüzde 10'luk bir indirime gidiyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:29 Kaynak: AA
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