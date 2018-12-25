Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Konutlarda ve Küçük Orta Ölçekli İşletmeler ile Ticarethanelerde Kullanılan Doğal Gazın...

Erdoğan: "Konutlarda ve Küçük Orta Ölçekli İşletmeler ile Ticarethanelerde Kullanılan Doğal Gazın...

2 saat önce

Erdoğan: "Konutlarda ve küçük orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da yüzde 10'luk bir indirime gidiyoruz.

Erdoğan: "Konutlarda ve küçük orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da yüzde 10'luk bir indirime gidiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:29 Kaynak: AA

Politika
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Erdoğan'dan Müjde: Yılbaşından İtibaren Doğal Gaz ve Elektrikte Yüzde 10 İndirim Yapılacak Erdoğan, Asgari Ücret Zammını Parti Grubunda Oylamaya Sundu

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