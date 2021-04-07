Erdoğan: "(Konya'da düşen gösteri uçağı) Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, TSK'ye ve milletimize başsağlığı diliyorum"
07.04.2021 15:11
Erdoğan: "(Konya'da düşen gösteri uçağı) Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, TSK'ye ve milletimize başsağlığı diliyorum"
Erdoğan: "( Konya'da düşen gösteri uçağı) Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, TSK'ye ve milletimize başsağlığı diliyorum"
Mevla, Konya, TSK, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: '(Konya'da düşen gösteri uçağı) Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, TSK'ye ve milletimize başsağlığı diliyorum' - Son Dakika
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