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Erdoğan: "(Koronavirüs) Bu salgın, ekonomik sonuçları itibariyle İkinci Dünya Savaşından sonraki en...
6 saat önce
Erdoğan: "(Koronavirüs) Bu salgın, ekonomik sonuçları itibariyle İkinci Dünya Savaşından sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür"
Erdoğan: "(Koronavirüs) Bu salgın, ekonomik sonuçları itibariyle İkinci Dünya Savaşından sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür"
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 04:12 Kaynak: AA
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