Erdoğan: "(Koronavirüs) Bu salgın, ekonomik sonuçları itibariyle İkinci Dünya Savaşından sonraki en...

Erdoğan: "(Koronavirüs) Bu salgın, ekonomik sonuçları itibariyle İkinci Dünya Savaşından sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür"

Erdoğan: "(Koronavirüs) Bu salgın, ekonomik sonuçları itibariyle İkinci Dünya Savaşından sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür"

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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