Erdoğan: "(Koronavirüs) Günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir sürecin pek çok boyutu... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: '(Koronavirüs) Günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir sürecin pek çok boyutu... - Son Dakika

Erdoğan: "(Koronavirüs) Günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir sürecin pek çok boyutu...

6 saat önce

Erdoğan: "(Koronavirüs) Günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir sürecin pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacaktır.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Koronavirüs) Günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir sürecin pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacaktır."

Koronavirüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:22 Kaynak: AA

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