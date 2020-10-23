Erdoğan: "(Koronavirüs salgını) Maske, mesafe, hijyen. Bunlara hassasiyetle sarılmamız lazım, dikkat etmemiz lazım." - Son Dakika

Erdoğan: "(Koronavirüs salgını) Maske, mesafe, hijyen. Bunlara hassasiyetle sarılmamız lazım, dikkat etmemiz lazım."
23.10.2020 14:01
Erdoğan: "(Koronavirüs salgını) Maske, mesafe, hijyen. Bunlara hassasiyetle sarılmamız lazım, dikkat etmemiz lazım."
Erdoğan: " (Koronavirüs salgını) Maske, mesafe, hijyen. Bunlara hassasiyetle sarılmamız lazım, dikkat etmemiz lazım."
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